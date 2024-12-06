Свидетель Иеговы подал в суд на ТЦК, подробности

Храм Свидетелей Иеговы. Фото: иллюстративное/Главком

В Николаеве вручили повестку диакону религиозного объединения Свидетелей Иеговы. Он не пришел в ТЦК, и ему выписали штраф. Это решение мужчина пытался обжаловать в суде.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Корабельного райсуда Николаева.

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Подробности дела

Диакона оштрафовали на 17 тыс. грн за неявку в ТЦК. Он считает это решение несправедливым. По словам мужчины, он не уклонялся от призыва, но просил назначить ему альтернативную службу, ведь вера запрещает брать в руки оружие. Кроме того, свидетель Иеговы указывал на то, что явиться в ТЦК он должен был 12 сентября, а постановление о штрафе было вынесено днем ранее.

Что решил суд

В ТЦК заявили, что альтернативная служба может быть заменой срочной, но не во время мобилизации и военного положения. Путаницу с датами военные объяснили тем, что мужчина якобы заявил об отказе служить уже во время вручения повестки. Судья признал аргументы представителей терцентра более убедительными и не удовлетворил иск диакона. Соответственно, ему придется заплатить штраф и пройти ВВК.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор баптисту-уклонисту. Также на Волыни мужчина подал иск на ТЦК из-за отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации.