Свідок Єгови подав у суд на ТЦК, подробиці

Храм Свідків Єгови. Фото: ілюстративне/Главком

У Миколаєві вручили повістку диякону релігійного об'єднання Свідків Єгови. Він не прийшов до ТЦК, і йому виписали штраф. Це рішення чоловік намагався оскаржити у суді.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Корабельного райсуду Миколаєва.

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Подробиці справи

Диякона оштрафували на 17 тис. грн за неявку до ТЦК. Він вважає це рішення несправедливим. За словами чоловіка, він не ухилявся від призову, але просив призначити йому альтернативну службу, адже віра забороняє йому брати в руки зброю. Крім того, свідок Єгови вказував на те, що з'явитися до ТЦК він мав 12 вересня, а постанову про штраф винесли на день раніше.

Що вирішив суд

У ТЦК заявили, що альтернативна служба може бути заміною строкової, але не під час мобілізації та воєнного стану. Плутанину з датами військові пояснили тим, що чоловік буцімто заявив про відмову служити вже під час вручення повістки. Суддя визнав аргументи представників терцентру переконливішими і не задовольнив позов диякона. Відповідно, йому доведеться сплатити штраф і пройти ВЛК.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок баптисту-ухилянту. Також на Волині чоловік подав позов на ТЦК через відмову у наданні відстрочки від мобілізації.