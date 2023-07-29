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В Николаеве отремонтируют пострадавший от ракетных ударов дом: сколько потратят

29 июля 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве сделают капитальный ремонт многоэтажки, в которую попала ракета
Последствия атаки в Николаев. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На ремонт разрушенного российской ракетой жилого дома в Николаеве планируется выделить более 9 миллионов гривен. Речь идет о пятиэтажке по ул. Адмиральской.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным аукциона, коммунальщики ищут подрядчика, который выполнит капитальный ремонт пострадавшего здания. На этот город выделил 9 232 109,89 гривны.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

В документе говорится, что производитель работ должен провести работы по устранению аварий в жилищном фонде, которые произошли в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Тендер продлится до 1 августа включительно, а завершение работ запланировано на 10 октября 2023 года.

Что именно нужно сделать

  • Демонтаж разрушенной крыши и внутренних частей здания,
  • установка металлопластиковых окон, дверей,
  • проведение зашивки балконов и т.д.

Напомним, в ночь на 20 июля около трех часов в Николаеве раздались взрывы. Российские террористы ударили по жилым домам.

Добавим, что во время проведения контрразведывательных мероприятий Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала информатора, действовавшего в пользу российских спецслужб. Этот человек помогал оккупантам наносить удары на стратегически важным железнодорожным мостам региона, помешав логистике перемещения украинских войск.

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