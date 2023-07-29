У Миколаєві зроблять капітальний ремонт багатоповерхівки, у яку влучила ракета

Наслідки атаки на Миколаїв. Фото: Новини.LIVE

На ремонт зруйнованого російською ракетою житлового будинку у Миколаєві планують виділити понад 9 мільйонів гривень. Йдеться про п'ятиповерхівку на вул. Адміральській.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними аукціону, комунальники шукають підрядника, який виконає капітальний ремонт постраждалої будівлі. На це місто виділило 9 232 109,89 гривні.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

У документі йдеться, що виконавець робіт повинен провести роботи з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України. Тендер триватиме до 1 серпня включно, а завершення робіт заплановане на 10 жовтня 2023 року.

Що саме потрібно зробити

Демонтаж зруйнованого даху та внутрішніх частин будівлі,

встановлення металопластикових вікон, дверей,

проведення зашивки балконів тощо.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня близько третьої години в Миколаєві пролунали вибухи. Російські терористи вдарили по житлових будинках.

Додамо, під час проведення контррозвідувальних заходів Служба безпеки України (СБУ) викрила та затримала інформатора, що діяв на користь російських спецслужб. Ця людина допомагала окупантам завдавати ударів по стратегічно важливих залізничних мостах регіону, змішавши логістику переміщення українських військ.