Город в Одесской области зачистили от бездомных собак — зоозащитники возмущены

Бездомная собака на улице. Фото: иллюстративное/freepik

В Татарбунарах массово отравили бездомных собак. Большинство погибших животных в свое время были стерилизованы европейскими волонтерами. По словам зоозащитников, полиция проигнорировала обращение.

Об этом сообщила волонтер Наталья Славенко.

Читайте также:

Что произошло

По словам зоозащитницы, в городе исчезли беспризорные животные, за которыми ухаживали местные жители.

"Люди были очень расстроены. Были потрачены силы, ресурсы, время. Люди ловили, несли на стерилизацию. А для этого специально приезжают люди из Франции, потраченные средства благотворительным фондом Vet4Ukraine на шовный материал, медпрепараты, прививки от бешенства", — возмущается Наталья.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментировали.

Наказание за жестокое обращение с животными

В Украине издевательство над животным карается штрафом от 3400 до 8500 грн или административным арестом до 15 суток. Кроме того, закон позволяет забрать у хозяев животное, если они жестоко с ним обращаются.

За убийство животного или призывы к насилию над животными предусмотрено ограничение свободы от 1 до 3 лет или заключение сроком от 2 до 3 лет. Если эти же действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, тюремный срок может увеличиться до 5 лет. Человек, убивший животное с особой жестокостью, может сесть за решетку на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Одессе неизвестные положили собаке петарду в рот. Животное осталось живым, хотя сильно пострадало.

Полиция начала по этому поводу уголовное производство.