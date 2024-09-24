Одеська поліція шукає живодерів, які сунули петарду до рота собаці

Поранений собака у ветклініці. Фото: скриншот відео Animal SOS Odessa

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо насильства над собакою в Одесі. Тварину знайшли на вулиці Святослава Ріхтера з пошкодженою щелепою.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 24 вересня.

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Що кажуть у поліції

Слідчі розпочали провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події та встановлюють причетних до неї осіб.

Винним у каліцтві собаки загрожує до трьох років позбавлення волі.

Обставини справи

Нагадаємо, собаку, яка спливала кров'ю, знайшли діти і розповіли про неї батьку. Той повідомив волонтерам, які разом з поліцейськими доставили її до ветеринарної клініки. За словами медиків, у роті песика вибухнула петарда.

Собаці, яку назвали Торі, зробили першу операцію. Зараз тварина постійно перебуває на знеболюючих препаратах, на неї чекають ще декілька операцій.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" пояснили, чому у потязі Одеса — Ковель військовий з собакою спали у тамбурі.

Також на Одещині працівники ДСНС врятували кота і собаку, які впали у криницю.