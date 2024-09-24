Одесская полиция ищет живодеров, которые сунули петарду в рот собаке

Жестокой шуткой над собакой в Одессе занялась полиция
Полиция начала уголовное производство по насилию над собакой в Одессе. Животное нашли на улице Святослава Рихтера с поврежденной челюстью.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 24 сентября.
Что говорят в полиции
Следователи начали производство по факту жестокого обращения с животными. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают причастных к нему лиц.
Виновным в увечье собаки грозит до трех лет лишения свободы.
Обстоятельства дела
Напомним, истекающую кровью собаку нашли дети и рассказали о ней отцу. Он сообщил волонтерам, которые вместе с полицейскими доставили ее в ветеринарную клинику. По словам медиков, во рту собачки взорвалась петарда.
Собаке, которую назвали Тори, сделали первую операцию. Сейчас животное постоянно находится на обезболивающих препаратах, его ждут еще несколько операций.
Напомним, в "Укрзалізниці" объяснили, почему в поезде Одесса — Ковель военный с собакой спал в тамбуре.
Также в Одесской области работники ГСЧС спасли упавших в колодец кота и собаку.
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