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Жестокой шуткой над собакой в Одессе занялась полиция

24 сентября 2024 15:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесская полиция ищет живодеров, которые сунули петарду в рот собаке
Раненая собака в ветклинике. Фото: скриншот видео Animal SOS Odessa
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Полиция начала уголовное производство по насилию над собакой в Одессе. Животное нашли на улице Святослава Рихтера с поврежденной челюстью.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 24 сентября.

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Следователи начали производство по факту жестокого обращения с животными. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают причастных к нему лиц.

Виновным в увечье собаки грозит до трех лет лишения свободы.

Обстоятельства дела

Напомним, истекающую кровью собаку нашли дети и рассказали о ней отцу. Он сообщил волонтерам, которые вместе с полицейскими доставили ее в ветеринарную клинику. По словам медиков, во рту собачки взорвалась петарда.

Собаке, которую назвали Тори, сделали первую операцию. Сейчас животное постоянно находится на обезболивающих препаратах, его ждут еще несколько операций.

Напомним, в "Укрзалізниці" объяснили, почему в поезде Одесса — Ковель военный с собакой спал в тамбуре.

Также в Одесской области работники ГСЧС спасли упавших в колодец кота и собаку.

Одесса животные полиция Новости Одессы собака

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