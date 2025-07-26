Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В моде Люцифер и Небьюла — популярные имена детей на Одесчине

В моде Люцифер и Небьюла — популярные имена детей на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:23
Популярные и редкие имена детей в Одесской области 2025 года
Дети сидят на диване. Фото иллюстративное: freepik

В первом полугодии 2025 года родители в Одесской области не стеснялись фантазии. Кроме классических имен, появились и довольно нестандартные варианты. Девочек называли Небьюла и Манди-Роуз, а мальчиков — Люцифер и Аурел.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Реклама
Читайте также:
У моді Люцифер і Неб’юла — як називають дітей на Одещині цьогоріч - фото 1
Имена, которыми называли детей в 2025 году. Фото: скриншот из документа Министерства юстиции Украины

Популярные имена детей в Одесской области в 2025 году

Среди самых популярных женских — София, Дарья, Ева, Мария, Алина и Милана. В топе мужских — Артем, Александр, Матвей, Даниил, Максим и Лев.

Оригинальные имена детей в Одесской области в 2025 году

Но на этом родительская креативность не завершилась. Девочек в регионе также называли Златой, Эммой, Афиной, Николиной, Ладой, а еще — Небьюлой и Манди-Роуз. Оригинальности хватало и в именах мальчиков: кроме Назара, Адама, Никиты и Мирона, были и Феликс, Теодор, Вивиан, а еще — Люцифер.

Какие прививки делают в первые дни жизни

В первые дни жизни новорожденному ребенку делают прививки против гепатита В и туберкулеза (БЦЖ). Обычно эти прививки проводятся в роддоме, если нет противопоказаний и есть вакцины.

  • Гепатит В — первую прививку делают в первые сутки жизни.
  • Прививки против туберкулеза делают на 3-5 день жизни.

Согласно календарю вакцинации, следующие прививки проводятся в 2 месяца: против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции.

Напомним, в правительстве предложили повысить помощь до 50 тыс. грн при рождении ребенка. Также мы писали о пяти полезных привычках, к которым необходимо приучать детей.

Одесса дети Одесская область имена Новости Одессы родильный дом
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации