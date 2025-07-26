Популярные и редкие имена детей в Одесской области 2025 года

В моде Люцифер и Небьюла — популярные имена детей на Одесчине
В первом полугодии 2025 года родители в Одесской области не стеснялись фантазии. Кроме классических имен, появились и довольно нестандартные варианты. Девочек называли Небьюла и Манди-Роуз, а мальчиков — Люцифер и Аурел.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Популярные имена детей в Одесской области в 2025 году
Среди самых популярных женских — София, Дарья, Ева, Мария, Алина и Милана. В топе мужских — Артем, Александр, Матвей, Даниил, Максим и Лев.
Оригинальные имена детей в Одесской области в 2025 году
Но на этом родительская креативность не завершилась. Девочек в регионе также называли Златой, Эммой, Афиной, Николиной, Ладой, а еще — Небьюлой и Манди-Роуз. Оригинальности хватало и в именах мальчиков: кроме Назара, Адама, Никиты и Мирона, были и Феликс, Теодор, Вивиан, а еще — Люцифер.
Какие прививки делают в первые дни жизни
В первые дни жизни новорожденному ребенку делают прививки против гепатита В и туберкулеза (БЦЖ). Обычно эти прививки проводятся в роддоме, если нет противопоказаний и есть вакцины.
- Гепатит В — первую прививку делают в первые сутки жизни.
- Прививки против туберкулеза делают на 3-5 день жизни.
Согласно календарю вакцинации, следующие прививки проводятся в 2 месяца: против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции.
Напомним, в правительстве предложили повысить помощь до 50 тыс. грн при рождении ребенка. Также мы писали о пяти полезных привычках, к которым необходимо приучать детей.
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