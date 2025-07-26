Популярні та рідкісні імена дітей в Одеській області 2025

У моді Люцифер і Неб’юла — популярні імена дітей на Одещині
У першому півріччі 2025 року батьки на Одещині не соромилися фантазії. Окрім класичних імен, з’явилися й досить нестандартні варіанти. Дівчаток називали Неб’юла і Манді-Роуз, а хлопчиків — Люцифер і Аурел.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Популярні імена дітей на Одещині у 2025
Серед найпопулярніших жіночих — Софія, Дар’я, Єва, Марія, Аліна та Мілана. У топі чоловічих — Артем, Олександр, Матвій, Данило, Максим та Лев.
Оригінальні імена дітей на Одещині у 2025
Але на цьому батьківська креативність не завершилась. Дівчаток у регіоні також називали Златою, Еммою, Афіною, Ніколіною, Ладою, а ще — Неб’юлою та Манді-Роуз. Оригінальності вистачало і в іменах хлопчиків: окрім Назара, Адама, Микити та Мирона, були і Фелікс, Теодор, Вівіан, а ще — Люцифер.
Які щеплення роблять у перші дні життя
У перші дні життя новонародженій дитині роблять щеплення проти гепатиту В і туберкульозу (БЦЖ). Зазвичай ці щеплення проводяться в пологовому будинку, якщо немає протипоказань та є вакцини.
- Гепатит В — перше щеплення роблять у першу добу життя.
- Щеплення проти туберкульозу роблять на 3-5 день життя.
Згідно з календарем вакцинації, наступні щеплення проводяться у 2 місяці: проти дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції.
Нагадаємо, в уряді запропонували підвищити допомогу до 50 тис. грн при народженні дитини. Також ми писали про п'ять корисних звичок, до яких необхідно привчати дітей.
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