Популярні та рідкісні імена дітей в Одеській області 2025

Діти сидять на дивані. Фото ілюстративне: freepik

У першому півріччі 2025 року батьки на Одещині не соромилися фантазії. Окрім класичних імен, з’явилися й досить нестандартні варіанти. Дівчаток називали Неб’юла і Манді-Роуз, а хлопчиків — Люцифер і Аурел.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Імена, якими називали дітей у 2025 році. Фото: скриншот з документа Міністерства юстиції України

Популярні імена дітей на Одещині у 2025

Серед найпопулярніших жіночих — Софія, Дар’я, Єва, Марія, Аліна та Мілана. У топі чоловічих — Артем, Олександр, Матвій, Данило, Максим та Лев.

Оригінальні імена дітей на Одещині у 2025

Але на цьому батьківська креативність не завершилась. Дівчаток у регіоні також називали Златою, Еммою, Афіною, Ніколіною, Ладою, а ще — Неб’юлою та Манді-Роуз. Оригінальності вистачало і в іменах хлопчиків: окрім Назара, Адама, Микити та Мирона, були і Фелікс, Теодор, Вівіан, а ще — Люцифер.

Які щеплення роблять у перші дні життя

У перші дні життя новонародженій дитині роблять щеплення проти гепатиту В і туберкульозу (БЦЖ). Зазвичай ці щеплення проводяться в пологовому будинку, якщо немає протипоказань та є вакцини.

Гепатит В — перше щеплення роблять у першу добу життя.

Щеплення проти туберкульозу роблять на 3-5 день життя.

Згідно з календарем вакцинації, наступні щеплення проводяться у 2 місяці: проти дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції.

Нагадаємо, в уряді запропонували підвищити допомогу до 50 тис. грн при народженні дитини. Також ми писали про п'ять корисних звичок, до яких необхідно привчати дітей.