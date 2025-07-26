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Головна Одеса У моді Люцифер і Неб’юла — популярні імена дітей на Одещині

У моді Люцифер і Неб’юла — популярні імена дітей на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 15:23
Популярні та рідкісні імена дітей в Одеській області 2025
Діти сидять на дивані. Фото ілюстративне: freepik

У першому півріччі 2025 року батьки на Одещині не соромилися фантазії. Окрім класичних імен, з’явилися й досить нестандартні варіанти. Дівчаток називали Неб’юла і Манді-Роуз, а хлопчиків — Люцифер і Аурел.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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Імена, якими називали дітей у 2025 році. Фото: скриншот з документа Міністерства юстиції України

Популярні імена дітей на Одещині у 2025

Серед найпопулярніших жіночих — Софія, Дар’я, Єва, Марія, Аліна та Мілана. У топі чоловічих — Артем, Олександр, Матвій, Данило, Максим та Лев.

Оригінальні імена дітей на Одещині у 2025

Але на цьому батьківська креативність не завершилась. Дівчаток у регіоні також називали Златою, Еммою, Афіною, Ніколіною, Ладою, а ще — Неб’юлою та Манді-Роуз. Оригінальності вистачало і в іменах хлопчиків: окрім Назара, Адама, Микити та Мирона, були і Фелікс, Теодор, Вівіан, а ще — Люцифер.

Які щеплення роблять у перші дні життя

У перші дні життя новонародженій дитині роблять щеплення проти гепатиту В і туберкульозу (БЦЖ). Зазвичай ці щеплення проводяться в пологовому будинку, якщо немає протипоказань та є вакцини. 

  • Гепатит В — перше щеплення роблять у першу добу життя. 
  • Щеплення проти туберкульозу роблять на 3-5 день життя. 

Згідно з календарем вакцинації, наступні щеплення проводяться у 2 місяці: проти дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції.

Нагадаємо, в уряді запропонували підвищити допомогу до 50 тис. грн при народженні дитини. Також ми писали про п'ять корисних звичок, до яких необхідно привчати дітей.

Одеса діти Одеська область імена Новини Одеси пологовий будинок
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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