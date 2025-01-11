Молдова ввела дополнительные меры безопасности из-за взрывного устройства

В Молдове будут тщательнее проверять посылки из Украины
Орган гражданской авиации (ОГА) Молдовы ввел усиленные меры безопасности для почтовых отправлений и грузов из Украины. Это решение принято после обнаружения взрывного устройства, замаскированного под игрушку, в аэропорту Кишинева.
Об этом сообщили в Органе гражданской авиации Молдовы.
Грузы из Украины будут проверять тщательнее
По их информации, это решение принято после инцидента 7 января, когда в грузовом терминале аэропорта Кишинева было обнаружено самодельное взрывное устройство, замаскированное под детскую игрушку.
"Группа управления рисками в сфере авиационной безопасности приняла решение о применении дополнительных мер для предотвращения подобных ситуаций и обеспечения максимальной безопасности перевозок по воздуху", — говорится в заявлении.
В рамках новых мер:
- Все почтовые отправления из Украины классифицированы как "Грузы и почтовые отправления высокого риска".
- Обработка таких грузов будет подлежать дополнительному контролю на грузовых терминалах.
- Меры контроля будут действовать на неопределенный срок, а ситуация будет постоянно оцениваться группой по управлению рисками авиационной безопасности.
В ОГА подчеркнули, что безопасность пассажиров и воздушного транспорта для них остается приоритетом. Организация обещает придерживаться самых высоких международных стандартов и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности на всех этапах перевозок.
Напомним, недавно в аэропорту Кишинева сработала пожарная сигнализация. Также мы писали, что так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" не хочет принимать помощь от Молдовы, Украины или Евросоюза, поскольку это будет означать смерть региона.
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