Аэропорт Кишинева. Фото иллюстративное: laf.md

Орган гражданской авиации (ОГА) Молдовы ввел усиленные меры безопасности для почтовых отправлений и грузов из Украины. Это решение принято после обнаружения взрывного устройства, замаскированного под игрушку, в аэропорту Кишинева.

Об этом сообщили в Органе гражданской авиации Молдовы.

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По их информации, это решение принято после инцидента 7 января, когда в грузовом терминале аэропорта Кишинева было обнаружено самодельное взрывное устройство, замаскированное под детскую игрушку.

"Группа управления рисками в сфере авиационной безопасности приняла решение о применении дополнительных мер для предотвращения подобных ситуаций и обеспечения максимальной безопасности перевозок по воздуху", — говорится в заявлении.

В рамках новых мер:

Все почтовые отправления из Украины классифицированы как "Грузы и почтовые отправления высокого риска".

Обработка таких грузов будет подлежать дополнительному контролю на грузовых терминалах.

Меры контроля будут действовать на неопределенный срок, а ситуация будет постоянно оцениваться группой по управлению рисками авиационной безопасности.

В ОГА подчеркнули, что безопасность пассажиров и воздушного транспорта для них остается приоритетом. Организация обещает придерживаться самых высоких международных стандартов и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности на всех этапах перевозок.

Напомним, недавно в аэропорту Кишинева сработала пожарная сигнализация. Также мы писали, что так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" не хочет принимать помощь от Молдовы, Украины или Евросоюза, поскольку это будет означать смерть региона.