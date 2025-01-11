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У Молдові будуть ретельніше перевіряти посилки з України

11 січня 2025 11:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Молдова ввела додаткові заходи безпеки через вибуховий пристрій
Аеропорт Кишенева. Фото ілюстративне: laf.md
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Орган цивільної авіації (ОЦА) Молдови запровадив посилені заходи безпеки для поштових відправлень та вантажів з України. Це рішення ухвалено після виявлення вибухового пристрою, замаскованого під іграшку, в аеропорту Кишинева.

Про це повідомили в Органі цивільної авіації Молдови.

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За їхньою інформацією, це рішення ухвалене після інциденту 7 січня, коли у вантажному терміналі аеропорту Кишинева було виявлено саморобний вибуховий пристрій, замаскований під дитячу іграшку.

"Група управління ризиками у сфері авіаційної безпеки ухвалила рішення щодо застосування додаткових заходів для запобігання подібним ситуаціям та забезпечення максимальної безпеки перевезень на повітря", — йдеться у заяві.

У рамках нових заходів:

  • Усі поштові відправлення з України класифіковані як "Вантажі та поштові відправлення високого ризику".
  • Обробка таких вантажів підлягатиме додатковому контролю на вантажних терміналах.
  • Заходи контролю діятимуть на невизначений термін, а ситуація постійно оцінюватиметься групою з управління ризиками авіаційної безпеки.

В ОЦА наголосили, що безпека пасажирів і повітряного транспорту для них залишається пріоритетом. Організація обіцяє дотримуватися найвищих міжнародних стандартів та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки на всіх етапах перевезень.

Нагадаємо, недавно в аеропорту Кишинева спрацювала пожежна сигналізація. Також ми писали, що так звана "Придністровська Молдовська Республіка" не хоче приймати допомогу від Молдови, України або Євросоюзу, оскільки це означатиме смерть регіону.

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