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В Молдове сошел с рельсов грузовой поезд, шедший в речной порт на Одесчине

6 августа 2023 14:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Шесть вагонов поезда с зерном сошли с рельсов
Поезд сошел с рельсов. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера, 5 августа, в Молдове сошли с рельсов грузовые вагоны. Известно, что поезд курсировал в город Рени на Одесчине, которые следовали за зерном.

Об этом сообщает пресс-служба "Железной дороги Молдовы".

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По информации железнодорожников, шесть зерновых вагонов сошли с рельсов из-за погодных условий. Солнце в регионе настолько жаркое, что ослабило шпалы.

"Предыдущая причина аварии - чрезвычайно высокая температура, которая привела к потере прочности рельсов", — заявили молдавские железнодорожники.

Скриншот официального уведомления. Фото: "Железная дорога Молдовы"

Детали инцидента

Известно, что вагоны столкнулись, когда поезд курсировал на участке линии Кульма — Чадыр — Лунга. Он направлялся к речному транспортному узлу на Дунае в Рени.

Напомним, цены на зерно по сравнению с прошлой неделей резко выросли. Это связано с российскими атаками на украинские порты, потому что Россия недавно повредила силос для зерна в порту Рени.

Добавим, что гуманитарный координатор ООН в Украине посетила порт в Измаиле, который обстреляли россияне. Дениз Браун во время рабочего визита осудила атаку оккупантов на все украинские порты.

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