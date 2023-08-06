Шесть вагонов поезда с зерном сошли с рельсов

В Молдове сошел с рельсов грузовой поезд, шедший в речной порт на Одесчине
Вчера, 5 августа, в Молдове сошли с рельсов грузовые вагоны. Известно, что поезд курсировал в город Рени на Одесчине, которые следовали за зерном.
Об этом сообщает пресс-служба "Железной дороги Молдовы".
По информации железнодорожников, шесть зерновых вагонов сошли с рельсов из-за погодных условий. Солнце в регионе настолько жаркое, что ослабило шпалы.
"Предыдущая причина аварии - чрезвычайно высокая температура, которая привела к потере прочности рельсов", — заявили молдавские железнодорожники.
Детали инцидента
Известно, что вагоны столкнулись, когда поезд курсировал на участке линии Кульма — Чадыр — Лунга. Он направлялся к речному транспортному узлу на Дунае в Рени.
Напомним, цены на зерно по сравнению с прошлой неделей резко выросли. Это связано с российскими атаками на украинские порты, потому что Россия недавно повредила силос для зерна в порту Рени.
Добавим, что гуманитарный координатор ООН в Украине посетила порт в Измаиле, который обстреляли россияне. Дениз Браун во время рабочего визита осудила атаку оккупантов на все украинские порты.