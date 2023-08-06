Шість вагонів потягу із зерном зійшли з рейок

Потяг зійшов з рейок. Фото: google.com

Вчора, 5 серпня, у Молдові зійшли з рейок вантажні вагони. Відомо, що потяг курсував до міста Рені, що на Одещині, які прямували за зерном.

Про це повідомляє пресслужба "Залізниці Молдови".

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За інформацією залізничників, шість зернових вагонів зійшли з рейок через погодні умови. Сонце у регіоні настільки палке, що послабило шпали.

"Попередня причина аварії — надзвичайно висока температура, яка призвела до втрати міцності рейок", — заявили молдавські залізничники.

Скриншот офіційного повідомлення. Фото: "Залізниця Молдови"

Деталі інциденту

Відомо, що вагони зіштовхнулися, коли потяг курсував на ділянці лінії Кульма — Чадир — Лунга. Він прямував до річкового транспортного вузла на Дунаї у Рені.

Нагадаємо, ціни на зерно в порівнянні з минулим тижнем різко зросли. Це пов'язано з російськими атаками на українські порти, адже Росія нещодавно пошкодила силос для зерна в порту Рені.

Додамо, гуманітарна координаторка ООН в Україні відвідала порт в Ізмаїлі, який обстріляли росіяни. Деніз Браун під час робочого візиту засудила атаку окупантів на усі українські порти.