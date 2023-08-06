Шість вагонів потягу із зерном зійшли з рейок

У Молдові зійшов з рейок вантажний потяг, який йшов до річкового порту на Одещині
Вчора, 5 серпня, у Молдові зійшли з рейок вантажні вагони. Відомо, що потяг курсував до міста Рені, що на Одещині, які прямували за зерном.
Про це повідомляє пресслужба "Залізниці Молдови".
За інформацією залізничників, шість зернових вагонів зійшли з рейок через погодні умови. Сонце у регіоні настільки палке, що послабило шпали.
"Попередня причина аварії — надзвичайно висока температура, яка призвела до втрати міцності рейок", — заявили молдавські залізничники.
Деталі інциденту
Відомо, що вагони зіштовхнулися, коли потяг курсував на ділянці лінії Кульма — Чадир — Лунга. Він прямував до річкового транспортного вузла на Дунаї у Рені.
Нагадаємо, ціни на зерно в порівнянні з минулим тижнем різко зросли. Це пов'язано з російськими атаками на українські порти, адже Росія нещодавно пошкодила силос для зерна в порту Рені.
Додамо, гуманітарна координаторка ООН в Україні відвідала порт в Ізмаїлі, який обстріляли росіяни. Деніз Браун під час робочого візиту засудила атаку окупантів на усі українські порти.