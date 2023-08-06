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Координаторка ООН відвідала розбитий порт на Одещині та засудила атаки росіян

6 серпня 2023 10:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Координаторка ООН відвідала порт в Ізмаїлі
Деніз Браун. Фото: UN
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора, 5 серпня, гуманітарна координаторка ООН в Україні відвідала порт в Ізмаїлі, який обстріляли росіяни. Деніз Браун під час робочого візиту засудила атаку окупантів на усі українські порти.

Про це Новини.LIVE дізналися з офіційного сайту Організації Об'єднаних Націй.

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"Я відвідала порт Ізмаїл і була вражена тим обсягом руйнувань, який спричинили російські удари по зерносховищах 2 серпня. Було пошкоджено тисячі тонн зерна, яких вистачило б для того, щоби прогодувати впродовж дня майже 66 мільйонів людей", — йдеться у повідомленні.

Деніз Браун наголосила, що припинення Чорноморської ініціативи Російською Федерацією та останні неодноразові удари по українських портах спричиняють неймовірні збитки аграрній галузі України та можуть ще більше загострити голод серед найбідніших людей світу.

"Безперервні удари російських сил по зерносховищах і портовій інфраструктурі в Україні повторюються з певною регулярністю, завдаючи шкоди, що викликає тривогу, і можуть становити грубе порушення міжнародного гуманітарного права", — додала місіс Браун.

Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня окупанти вчергове вдалися до атаки по портовій інфраструктурі. Частину "Шахедів" вдалося збити, втім ворог пошкодив елеватор. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл порту. 

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