Координатор ООН посетила порт в Измаиле

Дениз Браун. Фото: UN

Вчера, 5 августа, гуманитарный координатор ООН в Украине посетила порт в Измаиле, который обстреляли россияне. Дениз Браун во время рабочего визита осудила атаку оккупантов на все украинские порты.

Об этом Новини.LIVE узнали с официального сайта Организации Объединенных Наций.

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"Я посетила порт Измаил и была поражена тем объемом разрушений, которые нанесли российские удары по зернохранилищам 2 августа. Были повреждены тысячи тонн зерна, которых хватило бы для того, чтобы прокормить в течение дня почти 66 миллионов человек", — говорится в сообщении.

Дениз Браун подчеркнула, что прекращение Черноморской инициативы Российской Федерацией и последние неоднократные удары по украинским портам наносят невероятный ущерб аграрной отрасли Украины и могут еще больше обострить голод среди самых бедных людей мира.

"Непрерывные удары российских сил по зернохранилищам и портовой инфраструктуре в Украине повторяются с определенной регулярностью, нанося вред, вызывающий тревогу, и могут представлять грубое нарушение международного гуманитарного права", — добавила миссис Браун.

Напомним, в ночь на 2 августа оккупанты в очередной раз прибегли к атаке по портовой инфраструктуре. Часть "Шахедов" удалось сбить, впрочем, враг повредил элеватор. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы порта.