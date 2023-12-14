В МВД показали последствия вражеских обстрелов в Одессе и Херсонской области

Спасатель ликвидирует пожар в Одессе в результате обстрела РФ. Фото: ГСЧС в Одесской области

Армия РФ атаковала Одесскую и Херсонскую области. Для очередного обстрела оккупанты использовали беспилотники и ракеты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Читайте также:

Обстрел Одессы 13 декабря

Отмечается, что вечером 13 декабря враг атаковал Одессу беспилотниками. В результате были повреждены два многоквартирных и 11 частных домов.

Также ранения получили 11 человек, среди которых три ребенка.

Атака на Херсонскую область 14 декабря

Кроме того, армия РФ в ночь на 14 декабря нанесла ракетный удар по Херсонскому району, в результате чего погиб один человек.

Также были разрушены помещения амбулатории, частный дом и гараж.

"Позже российские военные дважды атаковали Херсон. Спасатели потушили пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре. К счастью, обошлось без жертв", — добавил Клименко.

Напомним, ранее в Одессе умер 42-летний мужчина, который был ранен в результате ночного налета на регион дронов-камикадзе Shahed-136. У него повторно остановилось сердце в больнице.