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В МВД показали последствия вражеских обстрелов в Одессе и Херсонской области

14 декабря 2023 09:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В МВД показали последствия вражеских обстрелов в Одессе и Херсонской области
Спасатель ликвидирует пожар в Одессе в результате обстрела РФ. Фото: ГСЧС в Одесской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Армия РФ атаковала Одесскую и Херсонскую области. Для очередного обстрела оккупанты использовали беспилотники и ракеты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Обстрел Одессы 13 декабря

Отмечается, что вечером 13 декабря враг атаковал Одессу беспилотниками. В результате были повреждены два многоквартирных и 11 частных домов.

Также ранения получили 11 человек, среди которых три ребенка.

Атака на Херсонскую область 14 декабря

Кроме того, армия РФ в ночь на 14 декабря нанесла ракетный удар по Херсонскому району, в результате чего погиб один человек.

Также были разрушены помещения амбулатории, частный дом и гараж.

"Позже российские военные дважды атаковали Херсон. Спасатели потушили пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре. К счастью, обошлось без жертв", — добавил Клименко.

Напомним, ранее в Одессе умер 42-летний мужчина, который был ранен в результате ночного налета на регион дронов-камикадзе Shahed-136. У него повторно остановилось сердце в больнице.

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