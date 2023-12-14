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У МВС показали наслідки ворожих обстрілів в Одесі та на Херсонщині

14 грудня 2023 09:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У МВС показали наслідки ворожих обстрілів в Одесі та на Херсонщині
Рятувальник ліквідовує пожежу в Одесі внаслідок обстрілу РФ. Фото: ДСНС в Одеській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ атакувала Одеську та Херсонську області. Для чергового обстрілу окупанти використали безпілотники та ракети.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Обстріл Одеси 13 грудня

Зазначається, що ввечері, 13 грудня, ворог атакував Одесу безпілотниками. Внаслідок цього було пошкоджено два багатоквартирні та 11 приватних осель. 

Також поранень зазнали 11 людей, серед яких три дитини.

Атака на Херсонщину 14 грудня

Крім того, армія РФ в ніч проти 14 грудня завдала ракетного удару по Херсонському району, внаслідок чого загинула одна людина.

Також було зруйновано приміщення амбулаторії, приватний будинок та гараж.

"Пізніше російські військові двічі атакували Херсон. Рятувальники загасили пожежі у багатоквартирному будинку та бізнес-центрі. На щастя, минулося без жертв", — додав Клименко. 

Нагадаємо, раніше в Одесі помер 42-річний чоловік, якого було поранено внаслідок нічного нальоту на регіон дронів-камікадзе Shahed-136. У нього повторно зупинилося серце в лікарні.

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