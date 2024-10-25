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В Нацгвардии отрицают награждение мэра Одессы Труханова

25 октября 2024 23:45
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Нацгвардия прокомментировала награждение Труханова
Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: dumskaya
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил медаль "За верность украинскому народу". Как оказалось, эта награда не является официальной.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии Украины в Facebook в пятницу, 25 октября.

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В пятницу, 25 октября, городской голова Одессы был награжден знаком отличия от одной из бригад Нацгвардии. Чиновнику вручили медаль "За верность украинскому народу".

Однако в Нацгвардии заявили, что они не отмечали Труханова. 

"Подчеркиваем, что эта награда не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой", — говорится в сообщении.

Сообщается, что инициатива награждения городского головы принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады.

награждение Труханова
Сообщение Нацгвардии. Фото: скриншот

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курском направлении. Речь идет о бойцах Десантно-штурмовых войск.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил защитников государственными наградами. Он подчеркнул, что страна гордится своими героями.

Труханов Одесса награда украинские военные Нацгвардия медаль

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