Нацгвардия прокомментировала награждение Труханова

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: dumskaya

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил медаль "За верность украинскому народу". Как оказалось, эта награда не является официальной.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии Украины в Facebook в пятницу, 25 октября.

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В пятницу, 25 октября, городской голова Одессы был награжден знаком отличия от одной из бригад Нацгвардии. Чиновнику вручили медаль "За верность украинскому народу".

Однако в Нацгвардии заявили, что они не отмечали Труханова.

"Подчеркиваем, что эта награда не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой", — говорится в сообщении.

Сообщается, что инициатива награждения городского головы принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады.

Сообщение Нацгвардии. Фото: скриншот

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курском направлении. Речь идет о бойцах Десантно-штурмовых войск.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил защитников государственными наградами. Он подчеркнул, что страна гордится своими героями.