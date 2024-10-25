Нацгвардія прокоментувала нагородження Труханова

У Нацгвардії заперечили нагородження мера Одеси Труханова
Міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав медаль "За вірність українському народові". Як виявилося, ця відзнака не є офіційною.
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України у Facebook у п'ятницю, 25 жовтня.
Мер Одеси отримав нагороду — у Нацгвардії зробили заяву
У п'ятницю, 25 жовтня, міський голова Одеси був нагороджений відзнакою від однієї з бригад Нацгвардії. Посадовцю вручили медаль "За вірність українському народові".
Проте у Нацгвардії заявили, що вони не нагороджували Труханова.
"Наголошуємо, що ця відзнака не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що ініціатива відзначення міського голови належить виключно окремим особам із бригади.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив військових за участь у бойових діях на Курському напрямку. Йдеться про бійців Десантно-штурмових військ.
Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський відзначив захисників державними нагородами. Він наголосив, що країна пишається своїми героями.
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