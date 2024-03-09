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В Одессе появится еще один бювет – где именно

9 марта 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе появится еще один бювет – где именно
Бюветный комплекс, который желают выстроить. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Департамент экологии и развития рекреационных зон города объявил о планах строительства еще одного бюветного комплекса. Его построят в Пересыпском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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"Бювет станет не только источником чистой питьевой воды, а также будет выполнять функцию альтернативного источника водообеспечения района в случае чрезвычайной ситуации в условиях военного положения", — отметили в ведомстве.

Где построят новый бювет

Известно, что комплекс будет построен в сквере "Звездный". Отметим, что это не первый объект в районе: в прошлом году уже был построен бювет на Крымском бульваре, позволяющий жителям и посетителям района пользоваться качественной питьевой водой и иметь дополнительный резерв в случае чрезвычайных ситуаций.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16ю;​
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;​
  • проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

  • Старо-Базарный сквер, 3ю;
  • ‚Гагарина проспект, 33ю;
  • ​Академическая, 11ю;​
  • Ольгиевская, 37ю;
  • ​Старопортофранковская, 105ю;​
  • Академическая, 2ю;​
  • Академическая, 30ю.

Хаджибейский район:

  • ​Космонавтов, 15ю;
  • ‚Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;​
  • Дальницкая, 25ю;
  • ​ Инглези, 1ю.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня, 9 марта, часть одесситов в Пересыпском районе осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 20:00, однако время работ может изменяться.

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