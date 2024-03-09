В Одессе появится еще один бювет – где именно
Департамент экологии и развития рекреационных зон города объявил о планах строительства еще одного бюветного комплекса. Его построят в Пересыпском районе.
Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
"Бювет станет не только источником чистой питьевой воды, а также будет выполнять функцию альтернативного источника водообеспечения района в случае чрезвычайной ситуации в условиях военного положения", — отметили в ведомстве.
Где построят новый бювет
Известно, что комплекс будет построен в сквере "Звездный". Отметим, что это не первый объект в районе: в прошлом году уже был построен бювет на Крымском бульваре, позволяющий жителям и посетителям района пользоваться качественной питьевой водой и иметь дополнительный резерв в случае чрезвычайных ситуаций.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- ‚Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю;
- Академическая, 30ю.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15ю;
- ‚Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Пересыпский район:
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, сегодня, 9 марта, часть одесситов в Пересыпском районе осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 20:00, однако время работ может изменяться.
Читайте Новини.LIVE!