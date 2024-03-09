Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі з’явиться ще один бювет — де саме arrow

В Одесі з’явиться ще один бювет — де саме

9 березня 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі з’явиться ще один бювет — де саме
Бюветний комплекс, який хочуть побудувати. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса оголосив про плани будівництва ще одного бюветного комплексу. Його зведуть у Пересипському районі.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

"Бювет стане не тільки джерелом чистої питної води, а також виконуватиме функцію альтернативного джерела водозабезпечення району у разі надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану" — зазначили у відомстві. 

Де побудують новий бювет

Відомо, що комплекс побудують у сквері "Зоряний". Зазначимо, що це не перший такий об'єкт у районі: минулого року вже був побудований бювет на Кримському бульварі, що дозволяє мешканцям і відвідувачам району користуватися якісною питною водою та мати додатковий резерв у разі надзвичайних ситуацій.

Бювети Одеси  

Додамо, що загалом наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за наступними адресами:    
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16ю; ​
  • Адміральський проспект, 31ю; 
  • ​Дача Ковалевського, 150ю; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14ю.  

Приморський район: ​

  • Старо-Базарний сквер, 3ю; 
  • ​Гагаріна проспект, 33ю; 
  • ​Академічна, 11ю; ​
  • Ольгіївська, 37ю; 
  • ​Старопортофранківська, 105ю; ​
  • Академічна, 2ю; ​
  • Академічна, 30ю.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15ю; 
  • ​Михайлівська площа, 19ю; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю; ​
  • Дальницька, 25ю; 
  • ​Інглезі, 1ю.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71ю;  
  • Курорт Куяльник, 4ю.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня. 

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, частина одеситів у Пересипському районі залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.

Одеса
Одеська область
вода
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити