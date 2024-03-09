В Одесі з’явиться ще один бювет — де саме
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса оголосив про плани будівництва ще одного бюветного комплексу. Його зведуть у Пересипському районі.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
"Бювет стане не тільки джерелом чистої питної води, а також виконуватиме функцію альтернативного джерела водозабезпечення району у разі надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану" — зазначили у відомстві.
Де побудують новий бювет
Відомо, що комплекс побудують у сквері "Зоряний". Зазначимо, що це не перший такий об'єкт у районі: минулого року вже був побудований бювет на Кримському бульварі, що дозволяє мешканцям і відвідувачам району користуватися якісною питною водою та мати додатковий резерв у разі надзвичайних ситуацій.
Бювети Одеси
Додамо, що загалом наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за наступними адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю;
- Академічна, 30ю.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
Пересипський район:
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, частина одеситів у Пересипському районі залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.
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