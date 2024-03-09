В Одесі з’явиться ще один бювет — де саме

Бюветний комплекс, який хочуть побудувати. Фото: ОМР

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса оголосив про плани будівництва ще одного бюветного комплексу. Його зведуть у Пересипському районі.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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"Бювет стане не тільки джерелом чистої питної води, а також виконуватиме функцію альтернативного джерела водозабезпечення району у разі надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану" — зазначили у відомстві.

Де побудують новий бювет

Відомо, що комплекс побудують у сквері "Зоряний". Зазначимо, що це не перший такий об'єкт у районі: минулого року вже був побудований бювет на Кримському бульварі, що дозволяє мешканцям і відвідувачам району користуватися якісною питною водою та мати додатковий резерв у разі надзвичайних ситуацій.

Бювети Одеси

Додамо, що загалом наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за наступними адресами:

Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16ю; ​

Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю; ​

проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район: ​

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю; ​

Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю; ​

Академічна, 2ю; ​

Академічна, 30ю.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю; ​

Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Пересипський район: ​

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, частина одеситів у Пересипському районі залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.