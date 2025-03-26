Одесский Черноморец. Фото: Украинская Премьер-Лига

Сегодня отмечают день рождения одесского "Черноморца". 26 марта 2025 года известной футбольной команде нашего города исполняется 89 лет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в соцсети.

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День рождения Черноморца

Одесский "Черноморец" — символ нашего региона, его спортивной гордости и неугомонного характера. Уже 89 лет команда дарит болельщикам эмоции, победы и незабываемые моменты на поле. В связи с этим спортсменов поздравили и в областной военный администрации.

"Поздравляю всех, кто, несмотря на все трудности, творил и творит историю клуба: игроков, тренеров, персонал и, конечно, преданных болельщиков, которые всегда поддерживают "моряков"! Желаю новых свершений, ярких матчей и только побед!" — написал Олег Кипер.

Старейший клуб города

Официальной датой основания "Черноморца" считается 1936 год, что делает его старейшим профессиональным футбольным клубом города. На протяжении своей истории клуб имел также другие названия: "Динамо" (1936-1939), "Пищевик" (1940, 1944-1950, 1955-1957), "Спартак" (1941) и "Металлург" (1955-1957). Нынешнее свое название команда получила в 1958-м году. Наибольшим достижением "Черноморца" за историю стало двойное получение титула серебряного призера украинской высшей лиги в 1995 и 1996 годах, а также третье место в высшей советской лиге 1974 года.

Напомним, недавно мы писали о дне рождения Бориса Литвака. А также о сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.