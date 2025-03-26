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У одесского Черноморца день рождения — что известно о клубе

26 марта 2025 14:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
День рождения одесского Черноморца
Одесский Черноморец. Фото: Украинская Премьер-Лига
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня отмечают день рождения одесского "Черноморца". 26 марта 2025 года известной футбольной команде нашего города исполняется 89 лет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в соцсети.

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Одесский "Черноморец" — символ нашего региона, его спортивной гордости и неугомонного характера. Уже 89 лет команда дарит болельщикам эмоции, победы и незабываемые моменты на поле. В связи с этим спортсменов поздравили и в областной военный администрации.

"Поздравляю всех, кто, несмотря на все трудности, творил и творит историю клуба: игроков, тренеров, персонал и, конечно, преданных болельщиков, которые всегда поддерживают "моряков"! Желаю новых свершений, ярких матчей и только побед!" — написал Олег Кипер.

Старейший клуб города

Официальной датой основания "Черноморца" считается 1936 год, что делает его старейшим профессиональным футбольным клубом города. На протяжении своей истории клуб имел также другие названия: "Динамо" (1936-1939), "Пищевик" (1940, 1944-1950, 1955-1957), "Спартак" (1941) и "Металлург" (1955-1957). Нынешнее свое название команда получила в 1958-м году. Наибольшим достижением "Черноморца" за историю стало двойное получение титула серебряного призера украинской высшей лиги в 1995 и 1996 годах, а также третье место в высшей советской лиге 1974 года.

Напомним, недавно мы писали о дне рождения Бориса Литвака. А также о сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

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