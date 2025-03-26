Одеський Чорноморець. Фото: Українська Прем'єр-Ліга

Сьогодні відмічають день народження одеського "Чорноморця". 26 березня 2025 року відомій футбольній команді нашого міста виповнюється 89 років.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в соцмережі.

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День народження Чорноморця

Одеський "Чорноморець" — символ нашого регіону, його спортивної гордості та невгамовного характеру. Уже 89 років команда дарує вболівальникам емоції, перемоги та незабутні моменти на полі. Внаслідок цього спортсменів привітали й в обласній військовий адміністрації.

"Вітаю всіх, хто, попри всі труднощі, творив і творить історію клубу: гравців, тренерів, персонал та, звісно, відданих уболівальників, які завжди підтримують "моряків"! Бажаю нових звершень, яскравих матчів і тільки перемог!" — написав Олег Кіпер.

Найстаріший клуб міста

Офіційною датою заснування "Чорноморця" вважається 1936 рік, що робить його найстарішим професіональним футбольним клубом міста. Протягом своєї історії клуб мав також інші назви: "Динамо" (1936—1939), "Харчовик" (1940, 1944—1950, 1955—1957), "Спартак" (1941) та "Металург" (1955—1957). Теперішню свою назву команда отримала у 1958-му році. Найбільшим досягненням "Чорноморця" за історію стало подвійне здобуття титулу срібного призера української вищої ліги у 1995 та 1996 роках, а також третє місце у вищій радянській лізі 1974 року.

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