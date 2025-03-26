В одеського Чорноморця день народження — що відомо про клуб
Сьогодні відмічають день народження одеського "Чорноморця". 26 березня 2025 року відомій футбольній команді нашого міста виповнюється 89 років.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в соцмережі.
День народження Чорноморця
Одеський "Чорноморець" — символ нашого регіону, його спортивної гордості та невгамовного характеру. Уже 89 років команда дарує вболівальникам емоції, перемоги та незабутні моменти на полі. Внаслідок цього спортсменів привітали й в обласній військовий адміністрації.
"Вітаю всіх, хто, попри всі труднощі, творив і творить історію клубу: гравців, тренерів, персонал та, звісно, відданих уболівальників, які завжди підтримують "моряків"! Бажаю нових звершень, яскравих матчів і тільки перемог!" — написав Олег Кіпер.
Найстаріший клуб міста
Офіційною датою заснування "Чорноморця" вважається 1936 рік, що робить його найстарішим професіональним футбольним клубом міста. Протягом своєї історії клуб мав також інші назви: "Динамо" (1936—1939), "Харчовик" (1940, 1944—1950, 1955—1957), "Спартак" (1941) та "Металург" (1955—1957). Теперішню свою назву команда отримала у 1958-му році. Найбільшим досягненням "Чорноморця" за історію стало подвійне здобуття титулу срібного призера української вищої ліги у 1995 та 1996 роках, а також третє місце у вищій радянській лізі 1974 року.
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