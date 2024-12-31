В Одессе машина ветерана с инвалидностью застряла в песке

В Одессе машина ветерана застряла в песке Фото: Ольга Богданова

На одесском Ланжероне автомобиль застрял в песке. Водитель, получивший тяжелое ранение на фронте, захотел подъехать поближе к воде и оказался в ловушке.

Об этом рассказала в Facebook фотограф Ольга Богданова.

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Пост Ольги Богдановой. Фото: скриншот

Что произошло

По словам одесситки, мужчина очень хотел посмотреть на море вблизи, поэтому заехал на пляж. В машине он провел всю ночь, ведь не к кому было обратиться за помощью. Автор сообщения обратилась к дворникам, которые убирали территорию неподалеку.

"А теперь подумайте, как хотелось этому мужчине подъехать к самому краю моря. Не осуждайте, вы не на его месте. И он был там, где вас не было, и с ним случилось то, чего, дай Бог, никогда не случится" с вами", — пишет Ольга Богданова.

Ранее мы сообщали, с чем сталкиваются ветераны войны, получившие травмы на фронте, в Одессе. Также мы рассказывали о военном с инвалидностью, которого не хотят увольнять из армии и объявили в розыск.