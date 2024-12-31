В Одесі машина ветерана з інвалідністю застрягла у піску

В Одесі машина ветерана застрягла у піску. Фото: Ольга Богданова

На одеському Ланжероні автівка застрягла у піску. Водій, який отримав важке поранення на фронті, захотів під'їхати ближче до води й опинився у пастці.

Про це розповіла у Facebook фотографка Ольга Богданова.

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Пост Ольги Богданової. Фото: скриншот

Що сталося

За словами одеситки, чоловік дуже хотів подивитися на море зблизька, тому заїхав на пляж. У машині він провів усю ніч, адже не було до кого звернутися по допомогу. Авторка допису звернулася до двірників, які прибирали територію неподалік.

"А тепер подумайте, як хотілося цьому чоловікові під'їхати до самого краю моря. Не засуджуйте, ви не на його місці. І він був там, де вас не було, і з ним трапилося те, чого, дай Бог, ніколи не трапиться з вами", — пише Ольга Богданова.

Раніше ми повідомляли, з чим стикаються ветерани війни, які отримали травми на фронті, в Одесі. Також ми розповідали про військового з інвалідністю, якого не хочуть звільняти з армії й оголосили у розшук.