Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У пастці — в Одесі ветеран з інвалідністю провів ніч у машині arrow

У пастці — в Одесі ветеран з інвалідністю провів ніч у машині

31 грудня 2024 11:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі машина ветерана з інвалідністю застрягла у піску
В Одесі машина ветерана застрягла у піску. Фото: Ольга Богданова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На одеському Ланжероні автівка застрягла у піску. Водій, який отримав важке поранення на фронті, захотів під'їхати ближче до води й опинився у пастці.

Про це розповіла у Facebook фотографка Ольга Богданова.

Читайте також:
У пастці — в Одесі ветеран з інвалідністю провів ніч у машині - фото 1
Пост Ольги Богданової. Фото: скриншот

Що сталося

За словами одеситки, чоловік дуже хотів подивитися на море зблизька, тому заїхав на пляж. У машині він провів усю ніч, адже не було до кого звернутися по допомогу. Авторка допису звернулася до двірників, які прибирали територію неподалік.

"А тепер подумайте, як хотілося цьому чоловікові під'їхати до самого краю моря. Не засуджуйте, ви не на його місці. І він був там, де вас не було, і з ним трапилося те, чого, дай Бог, ніколи не трапиться з вами", — пише Ольга Богданова.

Раніше ми повідомляли, з чим стикаються ветерани війни, які отримали травми на фронті, в Одесі. Також ми розповідали про військового з інвалідністю, якого не хочуть звільняти з армії й оголосили у розшук.

Одеса пляж авто Новини Одеси особа з інвалідністю

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:39 Як працюватимуть ЦНАПи в Одесі на свята

12:33 Сирія заявила про бажання стратегічного партнерства з Україною

12:28 До кінця 2025 року долар може подорожчати до 47 грн — деталі

12:20 У ДПСУ показали вражаючі удари по окупантах на Харківщині

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

12:07 Пам'ятник Висоцькому в Одесі — що з ним зробили після знесення

12:03 Винятковий героїзм — як українські енергетики працюють на війні

11:48 Весняна температура — якою буде погода в перший день нового року

11:39 Місяць в укриттях — скільки разів в Одесі оголошували тривогу

11:35 ССО України зайняли населений пункт у Курській області Росії

12:39 Як працюватимуть ЦНАПи в Одесі на свята

12:33 Сирія заявила про бажання стратегічного партнерства з Україною

12:28 До кінця 2025 року долар може подорожчати до 47 грн — деталі

12:20 У ДПСУ показали вражаючі удари по окупантах на Харківщині

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

12:07 Пам'ятник Висоцькому в Одесі — що з ним зробили після знесення

12:03 Винятковий героїзм — як українські енергетики працюють на війні

11:48 Весняна температура — якою буде погода в перший день нового року

11:39 Місяць в укриттях — скільки разів в Одесі оголошували тривогу

11:35 ССО України зайняли населений пункт у Курській області Росії

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

06:28 Охматдит, ГЕС та міжконтинентальна ракета — трагедії 2024

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

06:04 Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

30 грудня 2024

21:33 Новорічний святковий стіл 2025 — скільки витратять одесити

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:29 Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім

29 грудня 2024

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

Text

08:00 До чого готуватися українцям в 2025 році — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2024
Text

20:13 Трампу потрібно буде відзвітувати про кожен долар, — Южаніна

Text

19:06 Вимагають хабар в лікарні — Скалецька порадила, куди звертатися

Text

18:00 Сирський на передовій та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Експерт Гаврилечко розчарував економічним прогнозом на 2025 рік

Text

14:14 Юрист відповів, як працюватиме військовий омбудсмен в Україні

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

13:00 Мирний план Трампа та Сибіга в Сирії — ефір День.LIVE

Text

08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності