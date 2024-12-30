Пораненого військового з Одещини не хочуть звільняти й оголосили у розшук

Військовий Ігор Стадний з дружиною. Фото: Суспільне

Боєць одеської 28-ї окремої механізованої бригади Ігор Стадний отримав важкі поранення на фронті. Попри інвалідність, його не тільки не звільняють з армії, але й оголосили у розшук буцімто за самовільне залишення частини.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Пішов добровольцем

Ігор Стадний став до лав ЗСУ на другий день повномасштабного вторгнення. У бою під Олександрівкою підрозділ, у якому служив доброволець, потрапив під ворожий обстріл.

"Проблема полягала в тому, що, по-перше, мені прошило литковий м'яз. На виліт пройшов уламок. Я не відчуваю просто стопу. Уламок влетів ще в коліно. Дві офіційно підтверджені контузії. Уламок влетів ще в руку сюди. Так він і залишився тут", — розповідає військовий.

Лікувався за власний кошт

Ігоря Стадного врятував медик, який вчасно наклав турнікети. Але через сильні обстріли, поранених не могли вивезти. Через це боєць пролежав з турнікетами десять годин замість дозволених двох. Це призвело до порушень роботи нирок. Військовий чотири місяці провів у лікарні й три — у реабілітаційному центрі. Військова частина перестала виплачувати Ігорю заробітну плату, тож лікуватися родині довелося власним коштом.

Оголосили у розшук

Попри те, що Ігор Стадний отримав І групу інвалідності й був визнаний непридатним до служби, з війська його не звільняють. Відповідно, належної пенсії військовий не отримує. Всі спроби Ігоря та його дружини звертатися до керівництва частини виявилися марними. Більш того, до родини завітала поліція.

"Вони прийшли, побачили чоловіка. Я надала всі документи, вони показують, що він у розшуку по СЗЧ. Ми не можемо звільнитися і отримати навіть пенсію, бо нас не звільняють. За документами списали, а так не звільняють", — розповіла дружина військового.

Рішення суду

Сім'я Ігоря Стадного звернулася до суду. Вона просила зобов'язати військову частину виплатити належне грошове забезпечення захиснику і скасувати наказ про розшук.

"Станом на сьогодні маємо позитивне рішення суду, яке військова частина намагалася оскаржити в апеляційному порядку, проте не мала успіху і дане рішення наразі має виконуватись", — говорить адвокатка бійця Анастасія Комар.

Однак командування частини судове рішення ігнорує. На запит журналістів у бригаді теж поки не відповіли.

Раніше ми повідомляли, які виплати мають отримувати поранені військові. Також ми писали, хто з військових має право на доплати за службу на "нулі".