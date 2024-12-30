Раненого военного из Одесской области не хотят увольнять и объявили в розыск

Военный Игорь Стадный с супругой. Фото: Суспільне

Боец одесской 28-й отдельной механизированной бригады Игорь Стадный получил тяжелые ранения на фронте. Несмотря на инвалидность, его не только не увольняют из армии, но и объявили в розыск якобы за самовольное оставление части.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Ушел добровольцем

Игорь Стадный встал в ряды ВСУ на второй день полномасштабного вторжения. В бою под Александровкой подразделение, в котором служил доброволец, попало под вражеский обстрел.

"Проблема заключалась в том, что, во-первых, мне прошила икроножная мышца. На вылет прошел обломок. Я не чувствую просто стопу. Обломок влетел еще в колено. Две официально подтвержденные контузии. Обломок влетел еще в руку сюда. Так он и остался здесь", — рассказывает военный.

Лечился за свой счет

Игоря Стадного спас медик, вовремя наложивший турникеты. Но из-за сильных обстрелов раненых не могли вывезти. Поэтому боец пролежал с турникетами десять часов вместо разрешенных двух. Это привело к нарушению работы почек. Военный четыре месяца провел в больнице и три — в реабилитационном центре. Военная часть перестала выплачивать Игорю заработную плату, поэтому лечиться семье пришлось за свой счет.

Объявили в розыск

Несмотря на то, что Игорь Стадный получил I группу инвалидности и был признан непригодным к службе, из войска его не увольняют. Соответственно, должной пенсии военный не получает. Все попытки Игоря и его жены обращаться к руководству части оказались тщетными. Более того, в семью пришла полиция.

"Они пришли, увидели мужчину. Я предоставила все документы, они показывают, что он в розыске по СЗЧ. Мы не можем уволиться и получить даже пенсию, потому что нас не увольняют. По документам списали, а так не увольняют", — рассказала жена военного.

Решение суда

Семья Игоря Стадного обратилась в суд. Она просила обязать воинскую часть выплатить надлежащее денежное довольствие защитнику и отменить приказ о розыске.

"По состоянию на сегодняшний день имеем положительное решение суда, которое военная часть пыталась обжаловать в апелляционном порядке, однако не имела успеха и данное решение пока должно выполняться", — говорит адвокат бойца Анастасия Комар.

Однако командование части судебного решения игнорирует. На запрос журналистов в бригаде тоже пока не ответили.

Ранее мы сообщали, какие выплаты должны получать раненые военные. Также мы писали, кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле".