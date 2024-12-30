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В Одессе раненого бойца не хотят увольнять и объявили в розыск

30 декабря 2025 10:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Раненого военного из Одесской области не хотят увольнять и объявили в розыск
Военный Игорь Стадный с супругой. Фото: Суспільне
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Боец одесской 28-й отдельной механизированной бригады Игорь Стадный получил тяжелые ранения на фронте. Несмотря на инвалидность, его не только не увольняют из армии, но и объявили в розыск якобы за самовольное оставление части.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Ушел добровольцем

Игорь Стадный встал в ряды ВСУ на второй день полномасштабного вторжения. В бою под Александровкой подразделение, в котором служил доброволец, попало под вражеский обстрел.

"Проблема заключалась в том, что, во-первых, мне прошила икроножная мышца. На вылет прошел обломок. Я не чувствую просто стопу. Обломок влетел еще в колено. Две официально подтвержденные контузии. Обломок влетел еще в руку сюда. Так он и остался здесь", — рассказывает военный.

Лечился за свой счет

Игоря Стадного спас медик, вовремя наложивший турникеты. Но из-за сильных обстрелов раненых не могли вывезти. Поэтому боец пролежал с турникетами десять часов вместо разрешенных двух. Это привело к нарушению работы почек. Военный четыре месяца провел в больнице и три — в реабилитационном центре. Военная часть перестала выплачивать Игорю заработную плату, поэтому лечиться семье пришлось за свой счет.

Объявили в розыск

Несмотря на то, что Игорь Стадный получил I группу инвалидности и был признан непригодным к службе, из войска его не увольняют. Соответственно, должной пенсии военный не получает. Все попытки Игоря и его жены обращаться к руководству части оказались тщетными. Более того, в семью пришла полиция.

"Они пришли, увидели мужчину. Я предоставила все документы, они показывают, что он в розыске по СЗЧ. Мы не можем уволиться и получить даже пенсию, потому что нас не увольняют. По документам списали, а так не увольняют", — рассказала жена военного.

Решение суда

Семья Игоря Стадного обратилась в суд. Она просила обязать воинскую часть выплатить надлежащее денежное довольствие защитнику и отменить приказ о розыске.

"По состоянию на сегодняшний день имеем положительное решение суда, которое военная часть пыталась обжаловать в апелляционном порядке, однако не имела успеха и данное решение пока должно выполняться", — говорит адвокат бойца Анастасия Комар.

Однако командование части судебного решения игнорирует. На запрос журналистов в бригаде тоже пока не ответили.

Ранее мы сообщали, какие выплаты должны получать раненые военные. Также мы писали, кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле".

Одесса выплаты Одесская область военные ранение военнослужащие

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