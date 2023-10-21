Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow У Южного управления Госпогранслужбы новый руководитель arrow

У Южного управления Госпогранслужбы новый руководитель

21 октября 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
У Южного управления Госпогранслужбы новый руководитель
Юрий Петрив — новый глава Южного регионального управления ГНСУ. Фото: Госпогранслужба
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Южном региональном управлении ГНСУ произошли кадровые изменения. Управление возглавил бригадный генерал Юрий Петрив.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Читайте также:

"В Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины состоялось представление личному составу нового начальника бригадного генерала Юрия Петрива", — говорится в сообщении.

Что известно о новом руководителе

  • Известно, что новый руководитель был заместителем начальника Восточного регионального управления — начальником оперативно-военного управления Госпогранслужбы Украины.
  • Последние пять лет он нес службу на Востоке Украины.
  • Также был заместителем начальника Восточного регионального управления — начальником оперативно-военного управления Госпогранслужбы Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в ноябре 2022 года полицейские остановили автомобиль начальника Одесского регионального управления государственной пограничной службы генерал-майора Мула Сергея Анатольевича. Он ездил пьяным в комендантский час. Журналисты провели расследование и узнали, наказали ли чиновника.

Также мы писали, что у начальника Южного управления пограничной службы Сергея Мула во время обысков обнаружили немалую сумму денег и два паспорта других стран.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме