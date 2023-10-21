У Южного управления Госпогранслужбы новый руководитель

Юрий Петрив — новый глава Южного регионального управления ГНСУ. Фото: Госпогранслужба

В Южном региональном управлении ГНСУ произошли кадровые изменения. Управление возглавил бригадный генерал Юрий Петрив.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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"В Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины состоялось представление личному составу нового начальника бригадного генерала Юрия Петрива", — говорится в сообщении.

Что известно о новом руководителе

Известно, что новый руководитель был заместителем начальника Восточного регионального управления — начальником оперативно-военного управления Госпогранслужбы Украины.

Последние пять лет он нес службу на Востоке Украины.

Также был заместителем начальника Восточного регионального управления — начальником оперативно-военного управления Госпогранслужбы Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в ноябре 2022 года полицейские остановили автомобиль начальника Одесского регионального управления государственной пограничной службы генерал-майора Мула Сергея Анатольевича. Он ездил пьяным в комендантский час. Журналисты провели расследование и узнали, наказали ли чиновника.

Также мы писали, что у начальника Южного управления пограничной службы Сергея Мула во время обысков обнаружили немалую сумму денег и два паспорта других стран.