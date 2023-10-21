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У Південного управління Держприкордонслужби новий очільник

21 жовтня 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Південного управління Держприкордонслужби новий очільник
Юрій Петрів — новий очільник Південного регіонального управління ДПСУ. Фото: Держприкордонслужба
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Південному регіональному управлінні ДПСУ відбулися кадрові зміни. Управління очолив бригадний генерал Юрій Петрів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

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"У Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України відбулося представлення особовому складу нового начальника бригадного генерала Юрія Петріва", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про нового керівника

  • Відомо, що новий очільник був заступником начальника Східного регіонального управління — начальником оперативно-військового управління Держприкордонслужби України.
  • Останні п’ять років він ніс службу на Сході України.
  • Також був заступником начальника Східного регіонального управління — начальником оперативно-військового управління Держприкордонслужби України. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у листопаді 2022 року поліцейські зупинили автомобіль начальника Одеського регіонального управління державної прикордонної служби, генерал-майора Мула Сергія Анатолійовича. Він їздив п'яним у комендантську годину. Журналісти провели розслідування та дізналися, чи покарали посадовця.

Також ми писали, що у начальника Південного управління прикордонної служби Сергія Мула під час обшуків виявили чималу суму грошей і два паспорти інших країн.

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