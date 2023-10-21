У Південного управління Держприкордонслужби новий очільник

Юрій Петрів — новий очільник Південного регіонального управління ДПСУ. Фото: Держприкордонслужба

У Південному регіональному управлінні ДПСУ відбулися кадрові зміни. Управління очолив бригадний генерал Юрій Петрів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

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"У Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України відбулося представлення особовому складу нового начальника бригадного генерала Юрія Петріва", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про нового керівника

Відомо, що новий очільник був заступником начальника Східного регіонального управління — начальником оперативно-військового управління Держприкордонслужби України.

Останні п’ять років він ніс службу на Сході України.

Також був заступником начальника Східного регіонального управління — начальником оперативно-військового управління Держприкордонслужби України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у листопаді 2022 року поліцейські зупинили автомобіль начальника Одеського регіонального управління державної прикордонної служби, генерал-майора Мула Сергія Анатолійовича. Він їздив п'яним у комендантську годину. Журналісти провели розслідування та дізналися, чи покарали посадовця.

Також ми писали, що у начальника Південного управління прикордонної служби Сергія Мула під час обшуків виявили чималу суму грошей і два паспорти інших країн.