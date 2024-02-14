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В портах Большой Одессы загружаются химические танкеры — что известно об экспорте

14 февраля 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В портах Большой Одессы загружаются химические танкеры — что известно об экспорте
Судно с зерном в одесском порту. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 14 февраля, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 17 судов, еще 12 — в Черноморске, и 9 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть сразу четыре химических танкера. Кроме того, еще 11 судов следует на выход из портов, а на вход — 8.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Также мы писали, что Россия продолжает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран.

Добавим, польские фермеры возобновили протесты на пункте пропуска "Шегини" и расширили КПП "Устилуг" и "Угринов". По состоянию на утро вторника, 13 февраля, в очереди за рубежом находилось около 1250 фур.

Одесса
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экспорт зерна
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