У портах Великої Одеси завантажуються десятки суден

Судно в одеському порту. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 23 січня, з портів Великої Одеси продовжується експорт агропродукції. Наразі у Чорному морі чекають черги на завантаження десятки суден, частина з яких піде через Дунай.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 15 суден, ще 16 — у Чорноморську, та 2 — у Південному. Крім того, ще 14 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 8 кораблів.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського каналу утворилася черга з кораблів, які мають зайти на завантаження до Дунайських портів. В Ізмаїлі зараз перебуває 16 суден, частина з яких транспортує паливо, руду та олії. Ще по два стоять у Кілії та Рені.

Нагадаємо, Україні протягом минулого року вдалося збільшити експорт залізницею до портів на 23%. Станом на початок січня цей показник становить майже 150 мільйонів тонн.

Також ми писали, що останнього місяця 2023 року Україна поставила рекорд за кількістю експорту з портів Великої Одеси від початку війни. Причиною цього стало зменшення боєздатності флоту РФ у північно-західній частині Чорного моря.