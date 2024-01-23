В портах Большой Одессы загружаются десятки судов

Судно в одесском порту. Фото: Новини.LIVE

На сегодня, 23 января, из портов Большой Одессы продолжается экспорт агропродукции. Сейчас в Черном море ждут очереди загрузки десятки судов, часть из которых пойдет через Дунай.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 15 судов, еще 16 — в Черноморске, и 2 — в Южном. Кроме того, еще 14 судов следует на выход из портов, а на вход известно пока о 8 кораблях.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского канала образовалась очередь кораблей, которые должны зайти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле находится 16 судов, часть из которых транспортирует топливо, руду и масла. Еще по два стоят в Килии и Рени.

Напомним, Украине в течение прошлого года удалось увеличить экспорт по железной дороге в порты на 23%. По состоянию на начало января этот показатель составляет около 150 миллионов тонн.

Также мы писали, что в последний месяц 2023 ода Украина поставила рекорд по количеству экспорта из портов Великой Одессы с начала войны. Причиной тому стало уменьшение боеспособности флота РФ в северо-западной части Черного моря.