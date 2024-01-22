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Україні вдалося відновити судноплавство в Чорному морі, — британська розвідка

22 січня 2024 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україні вдалося відновити судноплавство в Чорному морі, — британська розвідка
Судно з зерном у порту. Фото: dw.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В останній місяць 2023 року Україна поставила рекорд за кількістю експорту з портів Великої Одеси від початку війни. Причиною цього стала зменшення боєздатності флоту РФ у північно-західній частині Чорного моря. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої оборони.

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За інформацією відомства, у грудні експорт перевищив щомісячні обсяги, які здійснювалися у рамках зернової угоди. У той час кораблі проходили додаткову перевірку у Босфорі російською стороною, що уповільнювало рух суден. 

"Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів", — йдеться у повідомленні.

Страхування суден допомогло експорту продукції

Крім того, на початку 2024 року Україна почала страхувати цивільні судна, які йдуть до портів Великої Одеси. Посередником цього стали Велика Британія та Норвегія. 

"Стан цього експортного маршруту життєво важливий у довгостроковій перспективі для експортних доходів України", — додають у британському Міноборони. 

Нагадаємо, Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

Одеса
Чорне море
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Велика Британія
зернова угода

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