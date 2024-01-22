Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украине удалось восстановить судоходство в Черном море, — британская разведка arrow

Украине удалось восстановить судоходство в Черном море, — британская разведка

22 января 2024 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украине удалось восстановить судоходство в Черном море, — британская разведка
Судно с зерном в порту. Фото: dw.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последний месяц 2023 Украина поставила рекорд по количеству экспорта из портов Великой Одессы с начала войны. Причиной тому стало уменьшение боеспособности флота РФ в северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великой обороны.

Читайте также:

По информации ведомства, в декабре экспорт превысил ежемесячные объемы, которые производились в рамках зернового соглашения. В то время корабли проходили дополнительную проверку в Босфоре российской стороной, что замедляло движение судов.

"Украина добилась этого, поскольку не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей", — говорится в сообщении.

Страхование судов помогло экспорту продукции

Кроме того, в начале 2024 года Украина начала страховать гражданские суда, идущие в порты Большой Одессы. Посредником этого стали Великобритания и Норвегия.

"Состояние этого экспортного маршрута жизненно важно в долгосрочной перспективе для экспортных доходов Украины", — добавляют в британском Минобороны.

Напомним, Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

Одесса
Черное море
Одесская область
зерно
экспорт зерна
Новости Одессы
экономика
экспорт
Великобритания
зерновой договор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме