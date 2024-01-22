Украине удалось восстановить судоходство в Черном море, — британская разведка

Судно с зерном в порту. Фото: dw.com

В последний месяц 2023 Украина поставила рекорд по количеству экспорта из портов Великой Одессы с начала войны. Причиной тому стало уменьшение боеспособности флота РФ в северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великой обороны.

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По информации ведомства, в декабре экспорт превысил ежемесячные объемы, которые производились в рамках зернового соглашения. В то время корабли проходили дополнительную проверку в Босфоре российской стороной, что замедляло движение судов.

"Украина добилась этого, поскольку не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей", — говорится в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine – 22 January 2024.



Получите больше о Defence Intelligence's use of language: https://t.co/UrKAtu1Vea #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/St460o0xV0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 22, 2024

Страхование судов помогло экспорту продукции

Кроме того, в начале 2024 года Украина начала страховать гражданские суда, идущие в порты Большой Одессы. Посредником этого стали Великобритания и Норвегия.

"Состояние этого экспортного маршрута жизненно важно в долгосрочной перспективе для экспортных доходов Украины", — добавляют в британском Минобороны.

Напомним, Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.