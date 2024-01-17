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Україна збільшила експорт залізницею через порти Великої Одеси

17 січня 2024 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна збільшила експорт залізницею через порти Великої Одеси
Вагони з зерном. Фото: Ukraine Business News
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україні протягом минулого року вдалося збільшити експорт залізницею до портів на 23%. Станом на початку січня цей показник становить майже 150 мільйонів тонн. 

Про це повідомили у Міністерстві відновлення України. 

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"У грудні 2023 року компанія вийшла на рекордне вивантаження — 3,8 млн тонн для чорноморських портів з початку повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні. 

Також залізниця майже на 33% наростила  обсяги перевезень у напрямку портів Дунаю, зокрема транзитом через Молдову та Румунію.

Рух залізницею до портів

Нагадаємо, до портів Великої Одеси прямує понад 14 тисяч вагонів із зерном. Наразі відомо, що цей показник збільшився майже вдвічі, порівняно з попереднім тижнем.

Також ми писали, що з 1 січня Укрзалізниця проіндексувала ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.

Додамо, протягом 2024 року транзит зерна з України через Молдову здійснюватиметься зі знижкою у 27%. Це допоможе нормалізувати стан сільськогосподарської галузі та збільшити кількість перевезень. 

Одеса
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Одеський порт
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