У портах Великої Одеси збільшилося вивантаження залізницею

Залізнична станція у Рені. Фото: Укрінформ

До портів Великої Одеси прямує понад 14 тисяч вагонів із зерном. Наразі відомо, що цей показник збільшився майже на вдвічі, порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

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За його словами, середній показник вивантаження зараз становить 1053 вагони на добу. За останній тиждень він збільшився на 55 одиниць.

Рух залізницею до портів

Зазначимо, що наразі фіксується зростання кількості вагонів із зерном, які рухаються в напрямку портів Великої Одеси, з 6662 вагонів до 7 398. До Дунайських портів прямує 707 одиниць. Загалом у напрямку всіх портів України наразі рухається 14 333 вагони з продукцією.

Зазначимо, що працівник УЗ запропонував для доправлення вантажів до портів Рені та Ізмаїл скористатися маршрутом через територію Молдови.

"Це, звісно, призведе до здорожчання перевезення. Але тут необхідно врахувати, скільки грошей втрачається через простої і чи не швидше проїхати через територію Молдови", — уточнив Ткачов.

Нагадаємо, з 1 січня Укрзалізниця проіндексувала ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.

Також ми писали, що в Укрзалізниці побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість комплектуючих і матеріалів в поїзді — вітчизняного виробництва.