Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У портах Великої Одеси збільшилося вивантаження залізницею arrow

У портах Великої Одеси збільшилося вивантаження залізницею

5 січня 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У портах Великої Одеси збільшилося вивантаження залізницею
Залізнична станція у Рені. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

До портів Великої Одеси прямує понад 14 тисяч вагонів із зерном. Наразі відомо, що цей показник збільшився майже на вдвічі, порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Читайте також:

За його словами, середній показник вивантаження зараз становить 1053 вагони на добу. За останній тиждень він збільшився на 55 одиниць.

Рух залізницею до портів

Зазначимо, що наразі фіксується зростання кількості вагонів із зерном, які рухаються в напрямку портів Великої Одеси, з 6662 вагонів до 7 398. До Дунайських портів прямує 707 одиниць. Загалом у напрямку всіх портів України наразі рухається 14 333 вагони з продукцією. 

Зазначимо, що працівник УЗ запропонував для доправлення вантажів до портів Рені та Ізмаїл скористатися маршрутом через територію Молдови.

"Це, звісно, призведе до здорожчання перевезення. Але тут необхідно врахувати, скільки грошей втрачається через простої і чи не швидше проїхати через територію Молдови", — уточнив Ткачов.

Нагадаємо, з 1 січня Укрзалізниця проіндексувала ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.

Також ми писали, що в Укрзалізниці побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість комплектуючих і матеріалів в поїзді  — вітчизняного виробництва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

Актуальне по темі