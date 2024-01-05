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В портах Большой Одессы увеличилась выгрузка по железной дороге

5 января 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В портах Большой Одессы увеличилась выгрузка по железной дороге
Железнодорожная станция в Рене. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В порты Большой Одессы направляется более 14 тысяч вагонов с зерном. Сейчас известно, что этот показатель увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

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По его словам, средний показатель выгрузки сейчас составляет 1053 вагона в сутки. За последнюю неделю он увеличился на 55 единиц.

Движение по железной дороге в порты

Отметим, что сейчас фиксируется рост количества вагонов с зерном, которые двигаются в направлении портов Большой Одессы, с 6662 вагонов до 7398. В Дунайские порты следует 707 единиц. Всего в направлении всех портов Украины движется 14 333 вагона с продукцией.

Отметим, что работник УЗ предложил для доставки грузов в порты Рени и Измаил воспользоваться маршрутом через территорию Молдовы.

"Это, конечно, приведет к удорожанию перевозки. Но здесь необходимо учесть, сколько денег теряется из-за простоев и не скорей ли проехать через территорию Молдовы", — уточнил Ткачев.

Напомним, с 1 января Укрзализныця проиндексировала цены на ряд услуг, связанных с перевозкой груза. В частности, речь идет о предоставлении пустых вагонов под погрузку на станциях Рени, Джурджулешты и Галац.

Также мы писали, что в Укрзализныце построили свой первый зерновоз, приспособленный для перевозки грузов по Украине и железными дорогами 1435 стран Евросоюза. Большинство комплектующих и материалов в поезде – отечественного производства.

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