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Украина увеличила экспорт по железной дороге через порты Большой Одессы

17 января 2024 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина увеличила экспорт по железной дороге через порты Большой Одессы
Вагоны с зерном. Фото: Ukraine Business News
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украине в течение прошлого года удалось увеличить экспорт по железной дороге в порты на 23%. По состоянию на начало января этот показатель составляет почти 150 миллионов тонн.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины.

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"В декабре 2023 года компания вышла на рекордную выгрузку — 3,8 млн тонн для черноморских портов с начала полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

Железная дорога почти на 33% нарастила объемы перевозок в направлении портов Дуная, в том числе транзитом через Молдову и Румынию.

Движение по железной дороге в порты

Напомним, в порты Большой Одессы направляется более 14 тысяч вагонов с зерном. Пока известно, что этот показатель увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей.

Также мы писали, что с 1 января Укрзализныця проиндексировала цены на ряд услуг, связанных с перевозкой груза. В частности, речь идет о предоставлении пустых вагонов под погрузку на станциях Рени, Джурджулешты и Галац.

Добавим, в течение 2024 года транзит зерна из Украины через Молдову будет осуществляться со скидкой в 27%. Это поможет нормализовать состояние сельскохозяйственной отрасли и увеличить количество перевозок.

Одесса
Молдова
Укрзализныця
Одесская область
Одесский порт
Новости Одессы
экспорт

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