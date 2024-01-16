Молдова зробила знижку на транзит українського збіжжя

Вагони з зерном. Фото: Landlord.ua

Протягом 2024 року транзит зерна з України через Молдову здійснюватиметься зі знижкою у 27%. Це допоможе нормалізувати стан сільськогосподарської галузі та збільшити кількість перевезень.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

"За результатами домовленостей цього року на транзитні перевезення української сільськогосподарської продукції Республікою Молдова надається знижка. Вона становить 27% від поточних тарифів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з торговельно-економічного співробітництва у 2023 році підписала сім проєктів протоколів. Вони передбачають організацію спільного контролю на спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Нагадаємо, Держмитна служба запустила разом з Молдовою спільний контроль над пропускним пунктом "Кучурган — Новосавицьке". Йдеться про залізничне сполучення в Одеській області, яке забезпечуватимуть обидві країни.

Також ми писали, що в Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який розташований неподалік від так званого Придністров'я.