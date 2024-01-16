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Молдова зробила знижку на транзит українського збіжжя

16 січня 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Молдова зробила знижку на транзит українського збіжжя
Вагони з зерном. Фото: Landlord.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом 2024 року транзит зерна з України через Молдову здійснюватиметься зі знижкою у 27%. Це допоможе нормалізувати стан сільськогосподарської галузі та збільшити кількість перевезень. 

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"За результатами домовленостей цього року на транзитні перевезення української сільськогосподарської продукції Республікою Молдова надається знижка. Вона становить 27% від поточних тарифів", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з торговельно-економічного співробітництва у 2023 році підписала сім проєктів протоколів. Вони передбачають організацію спільного контролю на спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Нагадаємо, Держмитна служба запустила разом з Молдовою спільний контроль над пропускним пунктом "Кучурган — Новосавицьке". Йдеться про залізничне сполучення в Одеській області, яке забезпечуватимуть обидві країни.

Також ми писали, що в Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який розташований неподалік від так званого Придністров'я.

Одеса
Молдова
Одеська область
експорт зерна
Новини Одеси
пільги
залізниця

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