Молдова сделала скидку на транзит украинского зерна

Вагоны с зерном. Фото: Landlord.ua

В 2024 году транзит зерна из Украины через Молдову будет осуществляться со скидкой в 27%. Это поможет нормализовать состояние сельскохозяйственной отрасли и увеличить количество перевозок.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской сельскохозяйственной продукции Республикой Молдова предоставляется скидка. Она составляет 27% от текущих тарифов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Межправительственная украино-молдовская смешанная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству в 2023 году подписала семь проектов протоколов. Они предусматривают организацию совместного контроля на общих пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

Напомним, Гостаможслужба запустила вместе с Молдовой совместный контроль над пропускным пунктом "Кучурган — Новосавицкое". Речь идет о железнодорожном сообщении в Одесской области, обеспечивающем обе страны.

Также мы писали, что в Одесской области будет открыт пункт пропуска на границе с Молдовой, который был закрыт с начала войны. Речь идет о КПП "Кучурган", расположенном неподалеку от так называемого Приднестровья.