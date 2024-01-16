Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Молдова сделала скидку на транзит украинского зерна arrow

Молдова сделала скидку на транзит украинского зерна

16 января 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Молдова сделала скидку на транзит украинского зерна
Вагоны с зерном. Фото: Landlord.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В 2024 году транзит зерна из Украины через Молдову будет осуществляться со скидкой в 27%. Это поможет нормализовать состояние сельскохозяйственной отрасли и увеличить количество перевозок.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

"По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской сельскохозяйственной продукции Республикой Молдова предоставляется скидка. Она составляет 27% от текущих тарифов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Межправительственная украино-молдовская смешанная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству в 2023 году подписала семь проектов протоколов. Они предусматривают организацию совместного контроля на общих пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

Напомним, Гостаможслужба запустила вместе с Молдовой совместный контроль над пропускным пунктом "Кучурган — Новосавицкое". Речь идет о железнодорожном сообщении в Одесской области, обеспечивающем обе страны.

Также мы писали, что в Одесской области будет открыт пункт пропуска на границе с Молдовой, который был закрыт с начала войны. Речь идет о КПП "Кучурган", расположенном неподалеку от так называемого Приднестровья.

Одесса
Молдова
Одесская область
экспорт зерна
Новости Одессы
льготы
железная дорога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

Актуальное по теме