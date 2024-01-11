Україна та Молдова запустили спільний контроль у залізничному пункті пропуску

Станція Новосавицьке. Фото: Новини.LIVE

Держмитна служба запустила разом з Молдовою спільний контроль над пропускним пунктом "Кучурган — Новосавицьке". Йдеться про залізничне сполучення в Одеській області, яке забезпечуватимуть обидві країни.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

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За інформацією відомства, представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн уже підписали Акт про готовність пункту пропуску для залізничного сполучення.

"На початку повномасштабного вторгнення зазначений пункт пропуску був закритий розпорядженням Кабінету Міністрів України. Проте вже минулої осені відновив роботу саме завдяки проєкту, який передбачає одночасне проведення контрольних заходів службами суміжних країн", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який розташований неподалік від так званого Придністров'я.

Також ми писали, що, готуючись до поїздки в Європу, необхідно перевірити наявність усіх необхідних документів, адже відсутність будь-якого з них унеможливить перетин кордону. У ГСЦ МВС нагадали, що при собі потрібно мати при виїзді з країни.