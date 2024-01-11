Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Україна та Молдова запустили спільний контроль у залізничному пункті пропуску arrow

Україна та Молдова запустили спільний контроль у залізничному пункті пропуску

11 січня 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна та Молдова запустили спільний контроль у залізничному пункті пропуску
Станція Новосавицьке. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Держмитна служба запустила разом з Молдовою спільний контроль над пропускним пунктом "Кучурган — Новосавицьке". Йдеться про залізничне сполучення в Одеській області, яке забезпечуватимуть обидві країни.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України. 

Читайте також:

За інформацією відомства, представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн уже підписали Акт про готовність пункту пропуску для залізничного сполучення. 

"На початку повномасштабного вторгнення зазначений пункт пропуску був закритий розпорядженням Кабінету Міністрів України. Проте вже минулої осені відновив роботу саме завдяки проєкту, який передбачає одночасне проведення контрольних заходів службами суміжних країн", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який розташований неподалік від так званого Придністров'я.

Також ми писали, що, готуючись до поїздки в Європу, необхідно перевірити наявність усіх необхідних документів, адже відсутність будь-якого з них унеможливить перетин кордону. У ГСЦ МВС нагадали, що при собі потрібно мати при виїзді з країни.

Одеса
Молдова
КПП
Укрзалізниця
Україна
Одеська область
Новини Одеси
залізниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі