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Украина и Молдова запустили общий контроль в железнодорожном пункте пропуска

11 января 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина и Молдова запустили общий контроль в железнодорожном пункте пропуска
Станция Новосавицкое. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Гостаможслужба запустила вместе с Молдовой совместный контроль над пропускным пунктом "Кучурган — Новосавицкое". Речь идет о железнодорожном сообщении в Одесской области, обеспечивающем обе страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

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По информации ведомства, представители таможенных и пограничных администраций обеих стран уже подписали Акт о готовности пункта пропуска для железнодорожного сообщения.

"В начале полномасштабного вторжения указанный пункт пропуска был закрыт распоряжением Кабинета Министров Украины. Однако уже прошлой осенью возобновил работу именно благодаря проекту, предусматривающему одновременное проведение контрольных мероприятий службами сопредельных стран", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области откроют пункт пропуска на границе с Молдовой, закрытый с начала войны. Речь идет о КПП "Кучурган", расположенном неподалеку от так называемого Приднестровья.

Также мы писали, что, готовясь к поездке в Европу, необходимо проверить наличие всех необходимых документов, ведь отсутствие какого-либо из них исключит возможность пересечения границы. В ГСЦ МВД напомнили, что при себе нужно иметь при выезде из страны.

Одесса
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