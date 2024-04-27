Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили за день arrow

В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили за день

27 апреля 2024 22:09
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили за день
Военные ВСУ наблюдают за дронами. Фото: Генштаб
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

На юге Украины уничтожен ряд российских воздушных целей. В частности, ликвидирован один ударный и три разведывательных беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в субботу, 27 апреля.

Читайте также:

В течение дня в Одесской области уничтожены несколько российских беспилотников: ударный "Ланцет" и разведывательные "Орлан-10" и ZALA.

Также сообщается о ликвидации вражеского дрона в Херсонской области, в частности, разведывательного беспилотника "Орлан-10".

Ранее мы писали, что в Одессе была объявлена воздушная тревога вечером в субботу, 27 апреля.

Кроме того, в Одессе 25 апреля раздались взрывы. Предварительно военные предупреждали о запуске врагом разведывательного дрона в направлении региона.

Одесса
война
беспилотники
Украина
Херсонская область
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

Розклад ефірів

Всі ефіри