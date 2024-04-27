В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили за день

Военные ВСУ наблюдают за дронами. Фото: Генштаб

На юге Украины уничтожен ряд российских воздушных целей. В частности, ликвидирован один ударный и три разведывательных беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в субботу, 27 апреля.

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В течение дня в Одесской области уничтожены несколько российских беспилотников: ударный "Ланцет" и разведывательные "Орлан-10" и ZALA.

Также сообщается о ликвидации вражеского дрона в Херсонской области, в частности, разведывательного беспилотника "Орлан-10".

Ранее мы писали, что в Одессе была объявлена воздушная тревога вечером в субботу, 27 апреля.

Кроме того, в Одессе 25 апреля раздались взрывы. Предварительно военные предупреждали о запуске врагом разведывательного дрона в направлении региона.