У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищили за день

Військові ЗСУ стежать за дронами. Фото: Генштаб

На півдні України знищено низку російських повітряних цілей. Зокрема, ліквідовано один ударний і три розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у суботу, 27 квітня.

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Упродовж дня на Одещині знищено кілька російських безпілотників: ударний "Ланцет" і розвідувальні "Орлан-10" та ZALA.

Також повідомляється про ліквідацію ворожого дрона на Херсонщині, зокрема, розвідувального безпілотника "Орлан-10".

Раніше ми писали, що у Одесі оголосили повітряну тривогу увечері в суботу, 27 квітня.

Крім того, в Одесі 25 квітня пролунали вибухи. Попередньо військові попереджали про запуск ворогом розвідувального дрона у напрямку регіону.