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У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищили за день

27 квітня 2024 22:09
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищили за день
Військові ЗСУ стежать за дронами. Фото: Генштаб
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

На півдні України знищено низку російських повітряних цілей. Зокрема, ліквідовано один ударний і три розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у суботу, 27 квітня.

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Упродовж дня на Одещині знищено кілька російських безпілотників: ударний "Ланцет" і розвідувальні "Орлан-10" та ZALA.

Також повідомляється про ліквідацію ворожого дрона на Херсонщині, зокрема,  розвідувального безпілотника "Орлан-10".

Раніше ми писали, що у Одесі оголосили повітряну тривогу увечері в суботу, 27 квітня.

Крім того, в Одесі 25 квітня пролунали вибухи. Попередньо військові попереджали про запуск ворогом розвідувального дрона у напрямку регіону.

Одеса
війна
безпілотники
Україна
Херсонська область
дрони

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