В Одесі пролунали вибухи — деталі

Дим у небі. Ілюстративне фото: скриншот

В Одесі зараз, 25 квітня, пролунали вибухи. Попередньо військові попереджали про запуск ворогом розвідувального дрона у напрямку регіону.



Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Попередження від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

У 15:15 у місті пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили, що триває бойова робота по ворожому безпілотнику.



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Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі червоним на карті повітряних тривог позначені Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області. Також небезпека триває на Луганській області і на території Криму.



Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що 24 квітня ранку Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися житлові будинки, у яких вилетіли вікна та осипалася стеля. В один момент люди залишися без житла та планів на майбутнє.



Ми писали, що російські окупанти намагались завдати вогневі ураження по місцях дислокації особового складу ЗСУ. Вчора ворог спрямував ракету по базі зберігання пошкодженої техніки в Одесі