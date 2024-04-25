В Одессе раздались взрывы — детали

Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот

В Одессе сейчас, 25 апреля, раздались взрывы. Предварительно военные предупреждали о запуске врагом разведывательного дрона в направлении региона.



Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Предупреждение от ВС ВСУ. Фото: скриншот

В 15:15 в городе раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили, что идет боевая работа по враждебному беспилотнику.

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Уведомление о работе ПВО. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

Красным на карте воздушных тревог обозначены Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская и Запорожская области. Также опасность продолжается в Луганской области и на территории Крыма.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что 24 апреля утра Россия атаковала Одессу ракетами по тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок. В один момент люди остались без жилья и планов на будущее.



Мы писали, что российские оккупанты пытались нанести огневые поражения по местам дислокации личного состава ВСУ. Вчера враг направил ракету по базе хранения поврежденной техники в Одессе.