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В Одессе раздались взрывы — детали

25 апреля 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе раздались взрывы — детали
Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе сейчас, 25 апреля, раздались взрывы. Предварительно военные предупреждали о запуске врагом разведывательного дрона в направлении региона.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Враг запустил разведдроны в Одессу
Предупреждение от ВС ВСУ. Фото: скриншот

В 15:15 в городе раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили, что идет боевая работа по враждебному беспилотнику.

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ПВО работают по вражескому дрону в Одессе
Уведомление о работе ПВО. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

Красным на карте воздушных тревог обозначены Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская и Запорожская области. Также опасность продолжается в Луганской области и на территории Крыма.

Воздушная тревога в Украине
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что 24 апреля утра Россия атаковала Одессу ракетами по тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок. В один момент люди остались без жилья и планов на будущее.

Мы писали, что российские оккупанты пытались нанести огневые поражения по местам дислокации личного состава ВСУ. Вчера враг направил ракету по базе хранения поврежденной техники в Одессе.

Одесса
война
разведка
взрыв
Одесская область
ППО
дроны

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