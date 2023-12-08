В РФ снова мечтают о захвате Одессы и Николаева

Оборонные конструкции в Одессе. Фото: ОК "Юг"

Оккупанты снова начали угрожать полным захватом юга Украины. Пока в РФ говорят о наступлении на Одессу и Николаев, чтобы запугать Запад.

Об этом Новини.LIVE узнали из российских СМИ.

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В частности, генерал российской армии Анатолий Куликов отметил, что РФ должна захватить Одессу, чтобы Украина не вступила в НАТО.

"Нужны обязательно Николаевская и Одесская области для того, чтобы не допустить мотивации мероприятия принять Украину в НАТО", — сказал Куликов.

Кроме того, по мнению российских оккупантов, такие действия обезоружат Украину и принудят к капитуляции.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе предателя, который хотел шпионить для российского ФСБ. Мужчина собирался баллотироваться в Верховную Раду, чтобы получить более подробную информацию для вражеских спецслужб.

Ранее мы говорили, что, по словам Алексея Данилова, Россия активизировала свою сеть шпионов в Украине. Главная цель захватчиков — посеять раздор между политическим и военным руководством нашего государства и разжечь антиправительственные настроения среди граждан.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия сохраняет намерение разрушить Украину как независимое государство и готовится к долгосрочной войне. При этом Данилов отметил возможность проведения Россией полномасштабной мобилизации после президентских выборов в марте 2024 года.