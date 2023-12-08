У РФ знову мріють про захоплення Одеси та Миколаєва

Оборонні конструкції у центрі Одеси. Фото: ОК "Південь"

Окупанти знову почали погрожувати повним захопленням півдня України. Наразі в РФ говорять про наступ на Одесу та Миколаїв, щоб залякати Захід.

Про це Новини.LIVE дізналися з російських ЗМІ.

Читайте також:

РФ намагається погрожувати НАТО

Зокрема, генерал російської армії Анатолій Куліков зазначив, що РФ має захопити Одесу, щоб Україна не вступила до НАТО.

"Потрібні обовʼязково Миколаївська та Одеська області для того, щоб не допустити мотивації заходу прийняти Україну до НАТО", — сказав Куліков.

Крім того, на думку російських окупантів, такі дії обеззброять Україну та примусять до капітуляції.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі зрадника, який хотів шпигувати для російського ФСБ. Чоловік збирався балотуватися до Верховної Ради, аби мати більш детальну інформацію для ворожих спецслужб.

Раніше ми розповідали, що, за словами Олексія Данілова, Росія активізувала свою мережу шпигунів в Україні. Головна мета загарбників — посіяти розбрат між політичним і військовим керівництвом нашої держави та розпалити антиурядові настрої серед громадян.

Крім того, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зберігає намір зруйнувати Україну як незалежну державу та готується до довгострокової війни. При цьому Данілов вказав на можливість проведення Росією повномасштабної мобілізації після президентських виборів у березні 2024 року.