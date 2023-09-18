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В августе средняя зарплата одессита выросла на 175 грн

18 сентября 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В августе средняя зарплата одессита выросла на 175 грн.
Одессы в городском парке. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Средняя зарплата украинцев продолжает расти. В августе самый большой рост зафиксирован во Львовской области на 500 грн, а в Одесской — на 175 грн.

Соответствующие данные опубликованы на сайте по поиску работы Work.UA

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По результатам мониторинга в августе средняя зарплата в Украине выросла и составляет 17500 грн (+500 грн до июля). Рост произошел в Киевской области (+275 грн. до 19 275 грн.), Львовской (+500 грн. до 17 500 грн.) и Одесской (+175 грн. до 17 500 грн.).

Самые популярные профессии

  • Военнослужащий — 72500 грн
  • Топ-менеджер — 45000 грн
  • Финансовый директор — 45000 грн
  • Водитель-международник — 40000 грн
  • Руководитель отдела продаж — 40000 грн
  • Начальник отдела кадров — 37500 грн
  • Начальник отдела — 37500 грн
  • Координатор — 35000 грн
  • Директор ресторана — 35000 грн
  • Брокер — 35000 грн
  • Риелтор — 35000 грн
  • Стоматолог — 35000 грн
  • Региональный менеджер — 32500 грн
  • Автослесарь — 32500 грн
  • Маляр — 30000 грн

Наиболее и наименее оплачиваемые должности

Стабильно среди наиболее оплачиваемых должностей, где не изменилась зарплата — водители-международники (42 500 грн), риелторы (35 000 грн), а также автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры и дизелисты (30 000 грн).

Наименее оплачиваемые должности — от 6 750 до 11 000 грн по росту: консьерж, санитар, уборщик, интервьюер, посудомоечник, помощник ветеринарного врача, работник линии раздачи.

Напомним, в бюджет следующего года Кабмин запланировал рост минимальной заработной платы. Ее повышение планируется реализовать в два этапа и до конца 2024 года она составит 8000 грн.

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