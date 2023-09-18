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У серпні середня зарплата одесита зросла на 175 грн

18 вересня 2023 19:00
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Беженар Тетяна
журналіст
У серпні середня зарплата одесита зросла на 175 грн
Одесити у міському парку. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Середня зарплата українців продовжує зростати. У серпні найбільший ріст зафіксовано у Львівській області на 500 грн, а в Одеській — на 175 грн.

Відповідні дані опубліковано на сайті з пошуку роботи Work.UA

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За результатами моніторингу, у серпні середня зарплата в Україні зросла та становить 17500 грн (+500 грн до липня). Зростання відбулося у Київській області (+275 грн до 19 275 грн), Львівській (+500 грн до 17 500 грн) та Одеській (+175 грн до 17 500 грн).

Найпопулярніші професії

  • Військовослужбовець — 72500 грн
  • Топ-менеджер — 45000 грн
  • Фінансовий директор — 45000 грн
  • Водій-міжнародник — 40000 грн
  • Керівник відділу продажу — 40000 грн
  • Начальник відділу кадрів — 37500 грн
  • Начальник відділу — 37500 грн
  • Координатор — 35000 грн
  • Директор ресторану — 35000 грн
  • Брокер — 35000 грн
  • Рієлтор — 35000 грн
  • Стоматолог — 35000 грн
  • Регіональний менеджер — 32500 грн
  • Автослюсар — 32500 грн
  • Маляр — 30000 грн

Найбільш та найменш оплачувані посади

Стабільно серед найбільш оплачуваних посад, де не змінилася зарплата — водії-міжнародники (42 500 грн), рієлтори (35 000 грн), а також автоелектрики, автомеханіки, бурильники, головні інженери та дизелісти (30 000 грн). Найменш оплачувані посади — від 6 750 грн до 11 000 грн за зростанням: консьєрж, санітар, прибиральник, інтерв'юер, посудомийник, помічник ветеринарного лікаря, працівник лінії роздачі.

Нагадаємо, у бюджет наступного року Кабмін запланував зростання мінімальної заробітної плати. Її підвищення планують реалізувати у два етапи й до кінця 2024 року вона становитиме 8000 грн.

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